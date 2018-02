Comitê recolhe depoimentos de removidos no rio Integrantes do Comitê Popular da Copa e Olimpíadas percorreram nesta quarta-feira, 4, comunidades da zona oeste do Rio afetadas pela construção da Transoeste, uma via expressa que liga a Barra da Tijuca a Santa Cruz e Campo Grande. O objetivo foi recolher relatos de moradores removidos desnecessariamente ou que ainda não receberam indenização.