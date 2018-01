Como a internet mudou o jogo do cinema

"Há muito, muito tempo atrás..." assistir a um filme era sinônimo de ir ao cinema. Hoje os tempos são outros, e os filmes estão onde você quiser. Qualquer micro faz a gravação de um DVD, a internet permite o acesso gratuito e imediato – ainda que de forma ilegal – aos últimos lançamentos e os cinemas há anos perdem público. O modelo de negócios dos estúdios virou de ponta-cabeça e a força mudou de mãos: agora são os sedentos consumidores conectados que comandam. Mas o império prepara a reação: mais de 20 filmes devem ser lançados em 3D apenas neste ano que começa. A famosa sala Imax – com tela 3D gigante, em que a imagem parece saltar em direção à plateia – deve chegar a São Paulo neste mês. Na prática o que se vê é o cinema lutando para oferecer ao público a certeza de uma experiência impossível de ser reproduzida em outro lugar. Claro que os estúdios não amoleceram a briga contra os piratas, mas já perceberam na rede uma possível aliada (começa a era dos downloads pagos). Muita coisa mudou e vai mudar! Mas onde tudo isso vai dar? O Link aponta o caminho em uma reportagem especial sobre o fim do cinema – como o conhecemos – e o futuro dos filmes na era digital. Não é simples fazer juízo de valor quando o assunto é o impacto da era digital no cinema. Tanto a pirataria, termo reducionista na realidade atual, quanto a publicidade e os "bons usos" da tecnologia digital podem ajudar ou prejudicar a exibição de um filme. Isso porque o modelo de negócios ainda está colocado sobre uma lógica antiga: alguns fazem e vendem para outros consumirem. Na prática, isso já mudou. Mas falta o mundo do cinema enxergar a nova realidade. O cerne da questão está no interesse de ambos os lados do jogo. O consumidor conectado à web quer assistir aos mais variados filmes e tem como consegui-los de graça, mesmo que ilegalmente. Os estúdios querem os consumidores assistindo a determinados títulos (os que estão no cinema ou em DVD) e pagando (às vezes caro) por eles. Não haverá entendimento enquanto as motivações assim se mantiverem. Analisemos o último exemplo grande de "pirataria": The Dark Knight, o filme do Batman, foi o mais baixado pela internet em 2008, segundo o site TorrentFreak, encostado no líder de todos os tempos, Titanic (2001). Isso ocorreu por causa da instantaneidade da rede e do poder de compartilhamento. Mas o fenômeno da pirataria não impediu que The Dark Knight também fosse a maior bilheteria de 2008 e uma das maiores da história: quase US$ 1 bilhão. O filme foi um sucesso estrondoso, apesar do chororô de Hollywood. "A pirataria é a maior ameaça à indústria do cinema. Perdemos US$ 18 bilhões por ano", afirmou ao Link Dan Glickman, presidente da Motion Pictures Association (MPA), associação que congrega os maiores estúdios de cinema dos EUA. Mas o que explica a contradição entre pirataria e consumo "legal" ocorrendo concomitantemente? O fato de que a internet pode até ser a vilã, mas é também a mais nova mocinha dos estúdios. A estratégia de publicidade de The Dark Knight foi ostensivamente via web. A internet, portanto, ajudou e prejudicou a Warner. Nem sempre os produtores sabem o que fazer diante de um novo modelo de negócios. O primeiro impulso é negá-lo. Um exemplo célebre foi o brasileiro Tropa de Elite (2007), que chegou às ruas e computadores antes da estreia. Um ano depois, José Padilha, o diretor, ainda combate a pirataria. Falar com produtoras sobre a troca de arquivos (legal? ilegal?) pela internet é pedir para ser recebido com mau humor. Aconteceu com o Link na carioca Videofilmes, em que trabalha o documentarista Eduardo Coutinho. Descobrimos um blog apócrifo escrito supostamente pelo cineasta, o eduardocoutinho.blogspot.com. A página reúne informações sobre os filmes do diretor e disponibiliza para download em formato torrent os arquivos digitais. A Videofilmes nega a autoria e diz que tomará providências. Cabem duas perguntas: o blog não serve para divulgar os filmes? As pessoas estão dispostas a pagar por algo que poderiam ter de graça? Para o escritor inglês e "defensor dos piratas", Matt Mason, autor de The Pirate’s Dilemma, a resposta é sim. "Ao baixar um filme de forma legal o consumidor está comprando um produto seguro, longe de vírus e pronto para ser visto", disse Mason ao Link. Os downloads legais são o caminho que parece mais agradar às produtoras. Não é de espantar. A produção e a exibição com tecnologia digital começam a se popularizar. Quanto mais os filmes abandonarem a película, mais vantajoso será para os estúdios. Se um dilema ficou para trás, outros dois já se avizinham. Adianta vender por download e manter a trava contra cópias chamada de DRM (como o iTunes)? E o que fazer para impedir a ação de hackers contra mídias físicas? O Blu-ray, mídia de alta definição que promete substituir o DVD, tinha proteção prevista para "resistir" ao menos dez anos. Foi violado no final do ano passado. Por que com a 'música' foi pior? Em poucas palavras: modelo de negócios mais diversificado e tamanhos maiores de arquivos. Ou seja, enquanto as gravadoras até pouco tempo atrás ganhavam dinheiro apenas com a venda dos CDs, os estúdios faturavam com diversos negócios – venda das entradas de cinema, DVDs, direitos de exibição em televisão e licenciamento do uso de filmes e personagens em centenas de produtos. Historicamente a Disney sempre foi a empresa que mais investiu em produtos associados a seus filmes. Hoje ganha muito dinheiro com a divisão de licenciamentos. Apenas em 2007 foram US$ 26 bilhões. Além disso, para baixar uma música da internet com uma conexão de banda larga satisfatória (2 Mbps), você leva apenas poucos minutos. Já para baixar um filme são necessárias algumas boas horas. Mas isso também pode mudar. Em países como Coreia e Japão, onde a banda é larga mesmo (50 Mbps), já é possível baixar filmes bem mais rapidamente. Aos estúdios não resta outros caminhos a não ser correr para oferecer conteúdo legítimo na web. Veja as armas da indústria no quadro à direita. ‘Pirata', Hollywood teme o novo Ironicamente, a bilionária indústria cinematográfica americana foi fundada por produtores "piratas". Em 1912, esses pioneiros deixaram Nova York para fugir da guerra judicial promovida por Thomas Edison, que detinha as patentes dos equipamentos de filmagem e projeção, e rumaram para a costa oeste dos EUA, onde fundaram Hollywood. O sucesso só cresceu e logo o cinema era a diversão preferida dos americanos. Isso até o surgimento do primeiro concorrente, na década de 50: a televisão, vista como uma inimiga. Com o VHS, nos anos 80, aconteceu o mesmo. Os estúdios tentaram inclusive sufocar na Justiça a nova mídia temendo uma queda ainda maior nas bilheterias – bastante semelhante ao que acontece hoje, com a chamada pirataria online. Apesar de todo o temor, hoje, em média, 80% da receita dos filmes americanos não vêm das salas de exibição. Agora o vilão são os downloads. Mas, com a queda nas vendas dos DVDs, a pergunta que fica é: até quando? O contra-ataque digital do império Hollywood demorou a abraçar o digital, mas promete recuperar o tempo perdido com uma saraivada de novidades, algumas ainda começam a ganhar forma: Distribuição online - Os estúdios gastam bilhões todos os anos fazendo cópias em película dos filmes e distribuindo-os para os cinemas. Com o formato digital, esses gastos acabarão e a distribuição poderá ser feita pela rede. Downloads pagos - Com a queda nas vendas de DVDs e a não supressão por parte do Blu-ray, Hollywood mira no download pago de filmes pela internet. Para ter uma ideia, o último Batman vendeu no primeiro dia 3 milhões de cópias somados DVD e Blu-ray. O recordista Procurando Nemo, de 2003, vendeu 8 milhões. Filmes na "nuvem" - Os estúdios têm procurado formas de tornar o download pago mais atraente. Uma das mais viáveis hoje envolve a chamada "cloud computing". Basicamente as pessoas poderiam manter uma biblioteca online com todos os seus filmes baixados legalmente e poderiam assisti-los quando e onde quisessem. Blu-Ray 2.0 - Não é só de filmes em alta definição que se faz um Blu-ray. Nos discos com o sistema BD-Live é possível acessar a internet e baixar extras especiais do filme. O recurso ainda engatinha, mas o objetivo dos estúdios é montar redes em que os usuários interajam em games, chats, etc. Cinema em casa 2.0 - A partir de sistemas como o BD-Live, os estúdios querem criar ambientes imersivos e interativos em que milhares de pessoas se reúnam virtualmente para assistir a um mesmo filme, e que elas possam socializar, trocando impressões sobre o longa, por exemplo, durante a sessão.