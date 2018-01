Como atrair quem não conhece a HQ?

A adaptação de uma obra famosa para outra mídia é sempre motivo de dor de cabeça. Ainda mais quando o objeto tratado tem o status de cult e clássico como a graphic novel Watchmen, de 1986, que foi a única obra do gênero a merecer uma honraria especial no prestigiado prêmio Hugo (voltado à literatura de ficção e fantasia), e de ter sido escolhida pela revista Time para figurar na sua lista de 100 melhores obras literárias em língua inglesa desde 1923. Logo, a grande preocupação dos produtores responsáveis pela adaptação para o cinema era não desagradar aos milhares de fãs. Isso, sem esquecer, é claro, da necessidade de cultivar muitos e novos apreciadores. Eis o exato dilema vivido por Zack Snyder, o homem escolhido para a difícil missão de levar Watchmen para a tela grande. Durante os últimos meses, Snyder, que se diz fã de quadrinhos e apaixonado pela obra, tem aproveitado cada oportunidade para repetir que "o filme foi feito para os fãs". Isso, apesar de uma anunciada mudança na parte final da história ter deixado muita gente desconfiada. O discurso de Snyder (responsável pela adaptação de 300 – famosa HQ de Frank Miller – para o cinema), ao menos, encontra eco na maciça e organizada campanha de divulgação multimídia. Uma das primeiras ações online veio com um blog que entrou no ar em julho de 2007 – assim que o longa teve seu elenco confirmado e o início das filmagens estava engatilhado. Recheado de informações e conteúdo como minidocumentários que revelavam os bastidores da adaptação, o site destrinchou toda a produção e, por tabela, tranquilizou os ansiosos fãs. O diretor neozelandês Peter Jackson já havia adotado postura semelhante quando da filmagem de outra cultuada obra literária, a saga O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkein. Com o tempo alguns outros sites oficiais chegaram e Snyder abriu ao público a oportunidade de produzir comerciais de TV para os produtos da "Veidt Enterprises", empresa do magnata Ozymandias, um dos personagens da HQ. Muito bem executada, essa primeira parte da campanha online pôde até dar a impressão de que a New Line havia se esquecido dos não iniciados – ledo engano. "Todo fã possui um amigo que não é fã", observa Érico Borgo, editor do site Omelete (www.omelete.com.br), que trata de cultura pop. "Ao agradar os fanáticos, eles conseguiram uma propaganda favorável para começar a atingir novos públicos". Mas tudo isso era só um aperitivo. A artilharia pesada começaria mesmo era com o ótimo primeiro trailer (tinyurl.com/watchtrailer), exibido antes de Batman - O Cavalheiro das Trevas, nos cinemas. E, se ainda havia dúvida do "hype" que começava a emergir em torno do longa ela desapareceu quando a DC Comics anunciou a impressão de mais 1 milhão de exemplares da edição encadernada da HQ, em virtude da crescente demanda . Os alicerces foram estabelecidos, era hora então de intensificar as ações online. Foi quando entrou em cena a agência PPC Interactive, especialista no assunto, e que em parceria com a Paramount (responsável pela distribuição internacional do filme) iniciou a segunda fase da divulgação, com a primeira ainda funcionando em pleno vapor. E, ao contrário das recentes e bem sucedidas campanhas de Batman e Cloverfield, por exemplo, Watchmen passou longe dos ARGs (jogos de realidade alternativa, em inglês), apostando em uma estratégia distinta, mas em sintonia com o universo da HQ. A partir do site do tabloide The New Frontiersman, leitura favorita do personagem Rorschach na história original, uma gigantesca quantidade de material complementar foi despejado na rede. A ação envolveu ainda sites sociais como Flickr, Twitter e YouTube. A boa ideia aqui foi que tudo convergia para o agregador FriendFeed, uma central da campanha online juntamente com o site oficial. Mas tinha muito mais: virais incríveis, um divertido game arcade, conteúdo para o mundo virtual do PlayStation 3, Home, como roupas para avatares, etc. Hoje, às vésperas da estreia do longa, os fãs, como Érico, que já viu o filme, garantem que o resultado final ficou incrível. A dúvida que fica porém é: será que os novos iniciados atraídos pelos efeitos e ação do trailer estão prontos para uma história de super heróis, que está mais para Blade Runner que Homem-Aranha? A resposta a gente começa a descobrir nesta semana. WATCHMEN ONLINE WEB - rss.warnerbros.com/watchmen O QUE É - Blog da produção recheado de material incrível sobre os bastidores dessa aguardada adaptação. Os minidocumentários são ótimos. E eles já estão no YouTube. WEB - www.thenewfrontiersman.net O QUE É - A partir do site do fictício tabloide foi despejada uma imensa quantidade de material complementar na web. Um dos mais divertidos era de uma foto do Dr. Manhattan na Lua. OUTROS SITES: WEB - watchmenmovie.com O QUE É- Site oficial. Traz clipes de cada personagem, além de links para boa parte das ações online; WEB - friendfeed.com/thenewfrontiersman O QUE É - agregador do material colocado no YouTube, Flicker e Twitter. Bela ideia; WEB- minutemearcade.com/uk O QUE É - game online no estilo dos velhos jogos de fliperama dos anos 80; WEB - tinyurl.com/viralwatch O QUE É - ‘O Super-Homem existe e ele é americano’: mais um viral. WATCHMEN PELOS FÃS WEB - http://tinyurl.com/watchmen-fan01 O QUE É - Criados para o filme, os Watchmen Movie Comics eram curtas que animavam a HQ original. Não demorou para colocarem o próprio Alan Moore narrando o vídeo. WEB - http://tinyurl.com/watchmen-fan02 O QUE É - Logo que o primeiro trailer apareceu, fãs logo se apressaram para compará-lo com a HQ, recriando o vídeo apenas com as imagens do tiradas dos quadrinhos originais. WEB - www.watchmencomicmovie.com O QUE É - Glenn Romanelli era apenas um fã que criou um site quando foi anunciado o filme. Com o sucesso, visitou as filmagens e entrevistou atores. Ele também já assistiu o filme e adorou. O QUE VEM POR AÍ CONTOS DO CARGUEIRO NEGRO O QUE É - Boa parte do que está na HQ foi levado para o filme. Este não é o caso dos Contos do Cargueiro Negro (gibi dentro do universo Watchmen), que serve como paralelo com o arco principal da história. A história, em animação, será lançada direto em DVD. GAME WATCHMEN O QUE É - Com lançamento simultâneo ao filme, o game será baseado na época dos vigiliantes Rorschach e Coruja, antes dos eventos mostrados no cinema. O game terá ênfase no violento combate corpo a corpo e estará disponível tanto para Xbox 360, como para PC e PlayStation 3. VERSÃO ESTENDIDA O QUE É - Versão estendida do longa está prometida para ser lançada nos cinemas ou diretamente em DVD e Blu-Ray, a depender do sucesso do longa. Seriam mais 40 minutos de cenas que sub tramas cortadas na versão final, como por exemplo da discussão das lésbicas na rua.