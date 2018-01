Como é o Windows Phone Interface ♦ Cada quadradinho é um atalho para uma função do celular ♦ A foto de um contato aparece junto do nome ♦ Números indicam chamadas perdidas, além de e-mails e mensagens não lidas ♦ O Windows Phone tem três botões principais: Voltar, ir para tela inicial e fazer busca Social ♦ Contatos recentes, seja por chamadas telefônicas, e-mails, mensagens, bate-papo ou recados em redes sociais ♦ Lista de todos os contatos que foram gravados ♦ Atualizações do status dos seus contatos em redes sociais, como Facebook e Windows Live Games ♦ Lançamentos e indicações ♦ Perfil e avatar da Xbox Live ♦ Próximas jogadas e convites de amigos para jogar juntos ♦ Lista de games instalados ♦ Mais lançamentos e anúncios Multimídia ♦ Atalhos para galerias de imagens. Fotos publicadas em redes sociais também aparecem ♦ Últimas imagens que amigos publicaram em redes sociais ♦ Tocador de música ♦ Histórico de vídeos e músicas tocados no celular Trabalho ♦ Atalhos para as anotações do dia-a-dia ♦ Documentos que foram gravados no celular ♦ Documentos compartilhados na rede da sua empresa ♦ Links para documentos online O que a MS não mostrou ♦ Como será o menu (que mostra todos os programas)? ♦ Haverá atalho para aplicativos na tela inicial? ♦ As fotos dos contatos são atualizadas de acordo com o perfil da pessoa em redes sociais? ♦ Funciona com serviços Google? E Yahoo (como o Flickr)? ♦ Games comprados no Xbox 360 rodarão no celular? ♦ Os games vão ser compatíveis com celular Windows Phone, em países sem Xbox Live (Brasil)?