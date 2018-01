Como era verde o meu abacate...

Abacates parecem todos iguais. Mas olhando com atenção dá para notar diferenças na forma, cor, textura... Feita essa primeira observação, vamos à prova do sabor. É na boca que se pode atestar, de fato, as diferenças. Prove para ver como o fortuna é doce, o hass, firme, e a polpa do quintal, mais aquosa. As receitas desta edição são uma ótima desculpa para aprofundar as descobertas. Comece pela salada de avocado e grapefruit da americana Alice Waters. Simples, mas rica em cor e sabor, ela é um exemplo da "revolução deliciosa", proposta pela chef em seu restaurante Chez Panisse. O endereço, em Berkeley, é famoso por usar apenas ingredientes fresquíssimos e orgânicos. Também americanas, as chefs Mary Sue Milliken e Susan Feniger, do Ciudad, assinam o convidativo fettuccine com camarões e avocado. Veja também: ESPECIAL: tipos mais comuns de abacate no Brasil Com sal e açúcar Receita de salada de avocado e grapefruit Receita de avocados frescos com mussarela Receita de tacos de jicama Receita de fettuccine picante Receita de abacate com manga, mel e limão Nome importante na cozinha mexicana, a chef Patricia Quintana, do restaurante Izote, oferece delicados tacos feitos de jicama, uma variedade de nabo. Eles são recheados com guacamole, símbolo da culinária do México - a receita tem até as cores da bandeira do país. Em São Paulo, Paola Carosella, do Arturito, promove o encontro da mussarela de búfala com o abacate. Um sucesso.