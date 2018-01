Como escolher o netbook perfeito Tatiane Salles Ogata comprou há dois meses seu primeiro PC portátil. Auxiliada pelo marido, preferiu o pequeno Eee PC 1000HD, da Asus. "É muito mais prático, posso colocar em qualquer bolsa e ninguém percebe. Sinto-me mais segura." Os netbooks pesam menos de 1,5 kg e têm telas de no máximo 10 polegadas, o que torna muito mais fácil guardá-los em mochilas ou bolsas. Mas, antes de desembolsar entre R$ 900 e R$ 1.800 na compra de um, pondere quais são as suas ambições em relação à maquininha. Para manter a leveza, é preciso abrir mão de algo: os netbooks não trazem drives ópticos para reproduzir e gravar CDs ou DVDs. A opção restringe o transporte e o backup de arquivos a pendrives, a não ser que se conecte um gravador de CD ou DVD externo por uma das portas USB. Por enquanto, todos os netbooks operam com processadores de núcleo único enquanto a maioria dos demais computadores já tem chips com dois ou mais núcleos. Mais do que suficientes para checar e-mails e descarregar as fotos de uma câmera durante uma viagem, podem parecer lentos ao iniciar o sistema operacional ou abrir um software. Alguns modelos sacrificaram funções do teclado para dar maior espaço às teclas e facilitar a digitação (veja mais em http://tinyurl.com/maogrande). Ou seja, o teclado não é igual ao de um PC comum. Netbooks são capazes de reproduzir vídeos DivX ou em streaming como os postados no YouTube sem dificuldades. Mas, para assistir a um longa-metragem em DVD é preciso, como já dito, conectar a máquina a um drive externo e ligá-la na tomada, já que essa atividade consome muita bateria. "É bom que os filmes sejam dublados porque, em uma telinha tão pequena, é difícil ler legendas", diz Tatiane. "É preciso se esforçar para enxergar a letrinhas e aí não dá para prestar atenção na história." Fisioterapeuta, ela usa o netbook para preparar aulas e palestras. Finalmente, existe a limitação do disco rígido (HD). Aí reside a grande diferença entre os diversos modelos de netbooks, já que boa parte opera com o mesmo processador Intel Atom e roda Windows XP. Há ultraportáteis que usam discos de estado sólido (SSD) para armazenagem em vez de HDs. A tecnologia SSD é mais nova e bastante promissora, mas por enquanto não alcança a mesma capacidade de sua predecessora. Netbooks equipados com SSD tem, no máximo, 40 GB de disco. E competem com modelos equipados com HDs de até 160 GB. Decida se pretende salvar muitos arquivos na máquina ou se ela servirá basicamente para comunicação via web. J.R.