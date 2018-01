Como escolher o processador certo para seu laptop Para quem está comprando o primeiro notebook, o termo "processador" geralmente é o primeiro nome que vem à cabeça e, ao mesmo tempo, o mais enigmático. "Ouvi falar de um tal de processador. Qual eu escolho?". Popularmente chamados de chips, eles são o componente central dos circuitos eletrônicos que estão dentro de qualquer computador. Nessas estruturas microscópicas, são feitos milhares de cálculos matemáticos em velocidades altíssimas que permitem executar todas as atividades de um notebook: desde abrir uma janela até se conectar à web. Nos pontos de venda, a maioria das ofertas sempre recai sobre os processadores da marca Intel. Essa marca é geralmente encontrada nas prateleiras em dois tipos de famílias para notebooks: Celeron e Core. Em linhas gerais, a diferença entre as duas famílias está na capacidade de rodar programas que exigem mais do processador, como jogos com alto nível de gráficos 3D. Numa visão geral, para se conseguir um preço mais acessível para laptops de entrada, características técnicas do Core foram "reduzidas" no Celeron, mantendo um desempenho compatível para usuários que não têm tantas necessidades avançadas. O principal concorrente da Intel no mercado doméstico de processadores para laptops é a AMD. As duas linhas mais comuns encontradas são a Athlon 64 X2 e a Turion 64 X2. Nesse caso, os Turion são os chips mais modernos da marca e possuem desempenho comparável aos da família Core de sua concorrente.