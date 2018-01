Como fazer música com o Wii? Quer fazer como o Lens Kraftone e "tocar" com o Wiimote? O grupo contou ao "Link" o segredo. Primeiro, é preciso sincronizar o controle com um computador Macintosh, da Apple, com conexão sem fio Bluetooth. "O som, na verdade, sai do computador", explica o guitarrista Pedro Guedes. "O notebook recebe o sinal de movimento do Wiimote e, então, emite um som pré-programado pelo músico." Para que o micro "entenda" os movimentos do Wiimote, é preciso instalar um software. O OSCulator, segundo Guedes, é o melhor deles (só funciona com Mac). Pode ser comprado e baixado por US$ 19 (cerca de R$ 35) no site www.osculator.net. Uma vez que o software tenha sido instalado, começa o trabalho pesado. É hora de configurar, no programa, quais sons serão emitos como resultado de cada movimento e cada apertar de teclas do Wiimote. "É a parte mais chata", avisa a vocalista Marion Lemonnier. "Você precisa determinar, por exemplo, que quando se move o controle para a esquerda uma determinada nota é tocada". Nessa hora, é acionado um "sample, por exemplo, com a gravação de um acorde de um piano". Além de configurar sons específicos para cada botão, é possível determinar notas ou efeitos especiais para movimentos da esquerda para a direita, de cima para baixo e de trás para frente. Daí é usar a imaginação. "Dá para criar uma ‘music station’ em que, quando inclino o controle para a esquerda, o som vai para as caixas do mesmo lado. Já fiz um cavaquinho. Amigos montaram surdos e tamborins." R.M.