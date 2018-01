Como lidar com as redes sociais que mudaram nossa vida Na cidade de Berkley, na Califórnia, em 1973, os pioneiros da computação deixavam terminais rudimentares ligados à linha telefônica em frente a uma loja de discos. Quem passava por lá deixava e pegava recados - anúncios, poemas e mensagens antiguerra. A Community Memory foi a primeira rede social: uma extensão da relação entre as pessoas, mediada por computadores.