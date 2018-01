Como o calor afeta seus aparelhos? Computador – É o equipamento que mais sofre com o calor. Além da CPU, quase todo componente esquenta. Placa de vídeo, disco rígido, gravador de DVD, até mesmo a placa-mãe gera calor. Sem um bom sistema de exaustão – ventoinhas que tiram o ar quente de dentro do gabinete – a máquina trava e tem a durabilidade bastante comprometida Televisão – As antigas telas de tubo geravam relativamente pouco calor, mas as telas finas, de plasma e LCD, dissipam uma quantidade impressionante de energia térmica. O televisor é preparado para lidar com esse calor, mas os aparelhos que ficam próximos – especialmente acima e dos lados da TV – podem sofrer bastante com o aquecimento Notebook – Muito mais frios que os computadores de mesa, os notebook estão sujeitos a esquentar demais se não forem tomados alguns pequenos cuidados. Nunca apoie o notebook em cima da cama ou sofá. Na parte inferior do aparelho existem aberturas que, se obstruídas, acumulam energia térmica, diminuindo a vida útil e causando travamento Celular – Os aparelhos mais modernos são feitos para trabalhar em condições de temperatura relativamente altas – como passar o dia no bolso – mas mesmo assim a exposição direta à luz solar pode ser danosa para a vida útil do aparelho e, muito pior, causar mal funcionamento da bateria, que em raríssimos casos, pode ocasionar explosão Tocador de MP3 – O iPod Classic e outros tocadores que usam HD podem esquentar muito se ficarem sob o sol, o que pode ameaçar a biblioteca de músicas gravada e causar falhas na reprodução sonora. O iPod Touch e outros aparelhos que usam memória flash aguentam melhor o tranco do calor, mas ainda assim podem aparecer falhas no som Videogame – Os aparelhos de última geração esquentam tanto que, dependendo do calor do ambiente, é uma boa ideia investir em acessórios, como ventiladores USB, que não invalidem a garantia. Os jogos travam constantemente sob forte calor, e, em casos terminais, os gráficos sofrem degradação e finalmente o console para de funcionar