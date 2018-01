Como o Twitter mudou o debate Algo no mundo mudou há duas semanas, em Austin, no Texas. No palco estavam Sarah Lacy, colunista da revista Business Week, entrevistando Mark Zuckerberg, fundador do Orkut melhorado, o Facebook. A conversa pública, num palco, perante um público seleto de convidados, fazia parte da conferência South by Southwest (SXSW), que acontece nesta época do ano naquela cidade. Originalmente era uma convenção da música independente. Como internet ficou muito importante para os artistas independentes nos últimos anos, parte do evento é dedicado às novidades da rede. E lá estava Lacy, uma jovem jornalista que cresceu um bocado nos últimos anos, entrevistando o ainda mais jovem Zuckerberg. Ele tem 23. A sua é a mais recente história de gigantesco sucesso do Vale do Silício. Lacy fazia algumas perguntas, Zuckerberg se esvaía, a moça fazia outras, jogava um charme – o jovem bilionário escapulia um pouco mais. Foi então que aconteceu: houve um levante. O público que assistia já vinha demonstrando mau humor. Os cochichos impacientes foram aumentando de volume. Vez por outra, e com cada vez mais freqüência, uma reclamação em voz alta. Vaias. "Faça perguntas que prestem!", disse um. Sarah não tinha controle da situação. "Se você não sabe o que perguntar, nós perguntaremos". A moça levantou-se e foi embora. O que a jovem e talentosa colunista Sarah Lacy não sabia é que enquanto ela conversava com Mark Zuckerberg, o público também estava mantendo uma conversa. Via Twitter. Com celulares e notebooks, o público de especialistas, blogueiros e executivos da indústria reclamava entre si de Lacy. Quando houve o levante, ela não teve chances. A irritação coletiva já estava toda combinada. O Twitter.com presta um serviço conhecido por 'microblog'. Surgiu há um ano, justamente na edição passada da SXSW. Cada um que abre uma conta lá tem o direito de mandar mensagens que não podem ultrapassar o limite de 140 toques. Em geral, são observações a respeito do cotidiano. "Hoje o trânsito está ruim em Sampa", diz um. Outros indicam links. "Tal artigo é imperdível", e segue o endereço da web. O usuário com conta no Twitter pode escolher dentre os outros no sistema quem quer seguir. De minha parte, acompanho o dia-a-dia de algumas das melhores cabeças do Vale do Silício e da blogosfera brasileira. O Twitter pode ser usado via web ou via celular – de preferência, um smartphone. Se não for, via mensagem de texto também funciona. Comigo, aconteceu há coisa de um mês. Eu estava em meio a um debate com outros três veteranos da rede. Discutíamos blogs. Uma de nós, também jornalista, não largava seu celular enquanto falávamos. Ela dizia o que achava. Aí quando era a vez dos outros, fotografava ou, na maior parte das vezes, twitava. Mais tarde naquele dia, quando li o que ela escreveu a meu respeito, não gostei. A primeira impressão foi de que era uma descortesia. Quando num debate, prestamos atenção ao que o outro fala. Com o Twitter, algo de novo está surgindo. Com nossos celulares, agora levamos o chat da internet conosco para onde vamos. Estamos numa mesa de bar, e entre chopes e papos, outras conversas paralelas acontecem. O mundo mudou e continuará a mudar. Ainda não desenvolvemos etiqueta para a tecnologia. Será que o normal, agora, passará a ser que manteremos conversas digitais em paralelo mesmo quando deveríamos estar interagindo cara a cara com nossos pares humanos? Da próxima vez em que eu estiver num debate, terei comigo um notebook ou smartphone. É para saber o que o público está dizendo. Daqui para a frente, há mais informação no ar.*pedro.doria@grupoestado.com.br