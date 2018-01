Como surge uma rageface

Há três anos, um amigo me pediu para desenhar algo em pixels. Eu fiz essa tirinha e subi no 4chan. Rimos e esquecemos. Dois meses depois, um amigo me ligou dizendo que o desenho estava em vários lugares no Reddit. A tirinha já dava a entender que o Me Gusta Guy não tinha as melhores das intenções... E eu acho que foi assim que ele ganhou essa personalidade. Todo o resto, a parte engraçada, foi a internet quem fez.

Como é ter um desenho seu sendo usado por gente do mundo todo?

É bem surreal, mas não penso no Me Gusta como algo meu. Quando vejo a imagem, a minha cabeça não a registra como algo que criei. Deixei ele ir, agora ele pertence ao mundo.

Há empresas vendendo produtos com memes. O que você acha disso?

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A vida seria mais fácil se eu ganhasse dinheiro com ele, mas eu acho que isso não é muito genuíno. Se eu registrasse copyright e ganhasse dinheiro com cada camiseta, não faria sentido. A internet é isso, troca livre de informações. /A.F.

LOGIN y Matthew Oswald,

ilustrador, 22 anos