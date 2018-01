Como unir complexidade e facilidade nas senhas

Com a quantidade imensa de senhas necessárias nos dias de hoje, não tem jeito, é preciso criar códigos de acesso fáceis de memorizar. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que esses códigos sejam complexos o suficiente para dificultar a ação de pessoas mal intencionadas e evitar prejuízos. É possível equacionar essa relação aparentemente contraditória? O Link ouviu empresas de segurança, portais de internet, bancos e especialistas. De acordo com eles, a resposta é sim. O primeiro passo é avaliar a relevância do serviço. Toda senha precisa ser segura. Mas em casos mais específicos, o cuidado precisa ser redobrado. "Conforme o risco envolvido, a senha precisa ser mais ou menos complexa", explica o especialista da empresa de segurança Symantec Lúcio de Almeida. "Em bancos, por exemplo, é preciso muita elaboração. Já na lista de discussões, pode ser mais simples, para que não se esqueça." Almeida recomenda dividir as senhas em três grupos: as menos importantes, que podem ter só cinco dígitos, as medianas, de seis a oito dígitos, e as muito importantes, que devem ter mais de oito dígitos. "Quanto maior, mais complicado fica de ser descoberta", justifica. Mas de nada adianta ter uma senha gigantesca se ela não for bem elaborada. Primeiramente, fuja de senhas muito óbvias. "Deve-se evitar seqüências, como ‘123456’, data de aniversários, número do telefone, placa do carro e nomes de família, animais, ruas, etc", diz o gerente do Yahoo! Alisson Pedro. Deve-se também evitar palavras comuns, como amor, Deus e sexo. "O melhor é até evitar palavras que existam no dicionário", recomenda gerente da empresa de segurança McAfee, José Matias Neto. "Há ataques conhecidos como ‘de dicionário’, em que criminosos desenvolvem programas que tentam todas as palavras do dicionário até acertar." E que tipo de senha usar então? Primeiro: veja as regras do serviço no qual vai se cadastrar. Alguns só permitem seis caracteres e outros não têm limite. Há os que exigem letras e números e os que permitem só números. O ideal é que a senha tenha números, letras e caracteres especiais, como "%" e "_". Para não esquecer é possível lançar mão de truques, como usar palavras conhecidas, mas com caracteres trocados. "Vamos usar como exemplo a palavra ‘Estadão’", diz Almeida, da Symantec. "É possível colocar números no lugar de letras. Com alterações, fica ‘35T4D@0’." Outra possibilidade é misturar palavras. Por exemplo, pode-se pegar ‘Coca-Cola’ e ‘Link’. Como resultado, obtém-se ‘cocali’. Frases também podem seguir o mesmo princípio. O gerente de segurança do Banco do Brasil, Luiz Fernando Ferreira, usa como exemplo a frase "eu amo minha filha Beatriz". "Daí, você pega só as iniciais de cada palavra. Fica ‘eamfb’.", explica. Para tornar a senha mais segura, ele sugere ainda combinar letras maiúsculas e minúsculas. Mas isso só vale se o serviço ao qual você for usar fizer a diferenciação entre as duas no login. No caso da senha proposta por Ferreira, poderia ficar assim: "EAmFb". Tudo pronto? Ainda não. O ideal é repetir os procedimento anteriores para cada serviço que necessite de senha. "Ter uma senha para cada coisa é forma mais segura", explica Pathiene Beirigo, instrutora da escola para "hackers do bem" Hackerteen. "Assim, se uma senha for descoberta, você na se arrisca a ter os outros serviços invadidos." A produtora Daniela Reyes, de 24 anos, adota essa filosofia. "Tenho uma senha para cada conta de banco, para o celular, para cada e-mail... São tantas que, às vezes, esqueço de alguma. Já fiquei sem acessar o MSN por conta disso", assume. Depois de tudo pronto. Prepare-se. Você terá de fazer tudo novamente. O ideal é que se troque as senhas a cada três meses. E as mais críticas, como de bancos, devem ser trocadas, no máximo, a cada mês. "Com tentativas intensivas, uma senha forte leva um mês para ser descoberta por criminosos", explica Matias Neto, da McAfee. "Com a troca mensal, evita-se riscos."