Companhia aérea testa sinal de internet em vôo comercial

A companhia aérea Alaska Airlines anunciou nesta terça-feira, 18, que pretende lançar um serviço sem fio para passageiros acessarem a internet durante vôos. A empresa afirmou que vai testar um serviço da Row 44, um provedor de banda larga para aviões, em um Boeing 737 na primavera de 2008. Baseada nos resultados do teste, a Alaska Airlines pretende equipar toda a frota de 114 aeronaves. A companhia disse que a tecnologia pode ajudar passageiros com equipamentos habilitados para redes Wi-Fi, como laptops, PDAs, smartphones e videogames portáteis, a ter acesso à internet, e-mail, redes privadas e entretenimento durante as viagens. Os clientes se conectariam através de pontos wireless instalados na cabine do avião, afirmou a empresa. A Alaska Airlines disse ainda que está trabalhando junto com a Row 44 há dois anos para trazer a internet à aviação comercial. A empresa é controlada pelo Alaska Air Group Inc.