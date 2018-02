Companhia ferroviária da Escócia investiga violência em expulsão de passageiro de trem

A companhia de transportes ferroviários da Escócia, Scotrail, iniciou uma investigação depois que um passageiro foi expulso de um de seus trens por, supostamente, se recusar a pagar a passagem alegando que já tinha comprado o tíquete mas tinha se equivocado e adquirido a passagem para o intinerário errado.

As imagens do incidente, gravadas por outro passageiro, foram vistas por centenas de milhares de pessoas no mundo todo.

O vídeo mostra um jovem que se recusa a pagar a passagem de trem.

Um terceiro passageiro decide ajudar o cobrador, agarra o jovem pela nuca e o joga na plataforma.

Segundo os jornais britânicos, o passageiro expulso era um estudante universitário de 19 anos, que teria sofrido corte e ferimentos ao ser jogado na plataforma.

Os pais do estudante disseram ter ficado indignados com o tratamento dado a seu filho e pediram que o passageiro que o expulsou fosse indiciado por agressão.