Companhias aéreas investirão US$ 4,6 bilhões em sistemas de entretenimento de bordo A conectividade a bordo do avião dá indícios de finalmente decolar, internet e celulares estarão disponíveis em menos de quatro anos. De acordo com a consultoria britânica Inflight Management Development Centre (IMDC), no período de 2008 a 2012, as companhias aéreas vão investir US$ 4,6 bilhões em sistemas de entretenimento de bordo de última geração. Leia a matéria completa no Economia&Negócios deste Domingo. A Air France iniciou o ano com um novo serviço que permite o envio de mensagens e recebimento de mensagens de texto e e-mail pelo celular a bordo de jatos Airbus A318, até uma altura de 10 mil pés. O sistema, de nome OnAir, funciona apenas na Europa. Em 2006, já existia a promessa de liberar os celulares e rede Wi-Fi a bordo dos aviões. Na época, a previsão era de que até o final daquele ano o uso seria permitido e, aliás, não apresentaria riscos ao bom funcionamento da aeronave.