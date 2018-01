Comparação das imagens de satélite no tempo traz surpresas Acaso você se lembra da Marginal Pinheiros há três anos? A ponte estaiada ainda não estava construída e a paisagem da via era bem diferente da de hoje. Com a nova função de histórico do Google Earth 5.0 é possível comparar as imagens de satélite atuais com dados anteriores e acompanhar a evolução das cidades. As imagens mais antigas de cenários brasileiros datam de 2004. Mas há mapas mais antigos, como os do Vale do Silício, onde está localizada a sede do Google, que remontam a 1946. Além da visão histórica e das imagens do fundo do mar, a última versão do Google Earth também permite a gravação de passeios pessoais com narração que podem ser compartilhados com os amigos. A ferramenta pode ser bem útil para escolher destinos da viagem. Também é possível traçar rotas usando o programa e exportá-las para o aparelho GPS. Mas as novidades do Google Earth 5.0 não se restringem ao planeta Terra. Um mapa tridimensional de Marte com dados das últimas missões e veículos não-tripulados ao planeta vermelho. Vale a pena acompanhar as informações do A Traveler’s Guide to Mars (Guia do Mochileiro para Marte, em tradução livre), escrito por William Hartmann, que participou da missão Mars Global Surveyor. J.R.