Compare os preços de banda larga

CLARO PLANOS OFERECIDOS | As velocidades de download disponíveis são de 250 Kbps (mensalidade de R$ 49,90), 500 Kbps (R$ 69,90) e 1 Mbps (R$ 99,90) LIMITE DE TRÁFEGO | Não há MODEM | R$ 399 (para o plano de 250 Kbps), R$ 299 (500 Kbps) e R$ 199 (1 Mbps) PROVEDOR | Não requer CARÊNCIA | 12 meses WEB | www.claro.com.br DETALHES | O serviço 3G da Claro já está disponível em 71 cidades brasileiras. Em SP, é possível se conectar em 19 cidades, entre elas São Paulo, Guarulhos, Jundiaí, Osasco, São Bernardo, Diadema, Barueri, São Caetano, Santo André, e Campinas TIM PLANOS OFERECIDOS | As velocidades de download disponíveis são de 1 Mbps com limite de 1 GB de tráfego (mensalidade de R$ 69), 1Mbs sem limite (R$ 99,90) e 7 Mbps (R$ 159,90) LIMITE DE TRÁFEGO | De 1 GB de download por mês apenas no plano mais barato MODEM | R$ 299 (no plano de 1 Mbps com de 1GB de limite) e R$ 199 (nos demais) PROVEDOR | Não requer CARÊNCIA | 12 meses WEB | www.tim.com.br DETALHES | O serviço 3G da Tim já está oficialmente disponível em nove estados brasileiros. Em SP, é possível se conectar na capital, em Barueri, Osasco e Campos do Jordão. No Nordeste, entre as capitais que já contam com cobertura 3G estão Salvador, Recife e Fortaleza. Também pode acessar a banda larga da Tim quem mora em Florianópolis e no Rio SPEEDY PLANOS OFERECIDOS | As velocidades de download disponíveis são de 1 Mbps (mensalidade de R$ 69,90 e upload de 300 Kbps), 2 Mbps (R$ 89,90 e 300 Kbps), 4 Mbps (R$109,90 e 600 Kbps) e 8 Mbps ( R$ 199,90 e 600 Kbps) LIMITE DE TRÁFEGO | Não há PROVEDOR | R$ 8,70 CARÊNCIA | 18 meses WEB | www.telefonica.com.br DETALHES | Os valores dos planos acima incluem apenas o serviço de banda larga, não abrangem os produtos casados oferecidos pela empresa como de linha telefônica e TV a cabo, que diminuem os valores dos serviços prestados individualmente VÍRTUA PLANOS OFERECIDOS | As velocidades de download disponíveis são de 500 Kbps (mensalidade de R$ 69,90 e taxa de upload de 200 Kbps), 3 Mbps (R$ 104,90 e 500 Kbps), 6 Mbps (R$139,90 e 600 Kbps) e 12 Mbps ( R$ 239,90 e 800 Kbps) LIMITE DE TRÁFEGO | 10 GB (no plano de 500 Kbps), 30 GB (3 Mbps), 60 (6 Mbps) e 90 GB (12 Mbps), todos mensais PROVEDOR | Não requer CARÊNCIA | 12 meses WEB | netvirtua.globo.com DETALHES | Os valores dos planos incluem apenas o serviço de banda larga e não abrangem os produtos casados oferecidos pela empresa como de linha telefônica e TV a cabo, que diminuem os valores dos serviços prestados individualmente