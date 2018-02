Compartilhamento no Facebook causa ação de R$ 10 mil

"Eu nem conhecia a mulher", diz Mônica, que também neste ano foi condenada a pagar R$ 100 mil a duas unidades do Habib?s. Ela foi acusada de organizar um boicote à marca após o atropelamento de um cachorro que foi retirado do restaurante. O comentário foi escrito pela universitária Monique Denadai com fotos de uma cadela que teria sido castrada pelo veterinário Luiz Lauriano, com as vísceras expostas após dificuldades pós-cirúrgicas. Monique também foi condenada a pagar R$ 10 mil. "Há responsabilidade dos que compartilham mensagens e dos que nelas opinam de forma ofensiva", afirmou, no acórdão, o desembargador José Roberto Neves Amorim.