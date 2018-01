Competição leva HP a baixar preço de notebook de entrada A HP anunciou hoje a redução no preço final do HP ze2410 para consumidores finais no mercado brasileiro. Quando lançado em fevereiro, a R$ 3 mil, a máquina era uma das opções mais baratas na linha da fabricante. É claro que a companhia foi seguida de perto pela concorrência, que lançou modelos para competir no segmento de entrada (de notebooks básicos), na mesma faixa de preço. Agora, mesmo após bons resultados na venda do modelo (a HP não divulga os números exatos), a empresa fez um corte na etiqueta do ze2410, que passará a custar R$ 2.699,00 para usuários finais. Por um pouco mais, o micro entraria na faixa de preço que dá direito a incentivos de isenção de PIS/Cofins, segundo as regras da MP do Bem (que limita o benefício a micros com valor até R$ 2500,00). O Pavilion ze2410 traz processador AMD Sempron T 3000+, de 1.8 GHz, tela LCD de 15 polegadas, com resolução de 1024 x 768 pixels. A memória básica é de 256 MB, de velocidade de 333 MHz DDR. O HD tem 40 GB de capacidade, e a máquina traz entradas de rede Ethernet, conexão Wi-Fi 802.11b/g, placa de Vídeo ATI Radeon Xpress 200MIGP, drive combo (leitor de DVD e gravador de CD) e sistema operacional Windows XP Home.