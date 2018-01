Componentes do laptop de US$ 100 chegam neste mês O laptop de US$ 100 ainda não está pronto, afinal os desenvolvedores da OLPC (One Laptop per Child), ONG responsável pelo projeto, ainda não conseguiram atingir os patamares estimados de custo. Mas isso não impedirá o governo brasileiro de receber as primeiras placas-mãe que serão usadas nos micros, e que devem desembarcar para teste até o final deste mês. Para realizar os testes, será preciso usar componentes externos como teclados de monitores externos. A avaliação será feita para que representantes do governo brasileiro determinem quais são as características mais adequadas para o uso no Brasil, caso o país leve adiante o projeto de adquirir lotes de unidades para projetos de inclusão digital. Informações anteriores divulgadas por representantes do governo indicam que o Brasil poderia comprar um milhão de micros. Segundo informações do vice-presidente de software da OLPC, Jim Gettys, o custo atual dos micros está na faixa de US$ 135.