Componentes para redes Wi-Fi serão 430 milhões em 2009 O número de equipamentos com a possibilidade de interagir com redes Wi-Fi cresce a cada ano. Em 2005, por exemplo, foram vendidos cerca de 140 milhões de chipsets (componentes que dão capacidade Wi-Fi), equipando notebooks, celulares, PDAs e outros equipamentos, segundo a empresa de pesquisas In-Stat. E este número deve crescer ano a ano, chegando a 430 milhões de chipsets vendidos em 2009. No ano passado, as receitas com a venda destes componentes bateu na casa do US$ 1 bilhão, contribuindo para os resultados de empresas como a Intel e a Broadcom, dois dos principais fabricantes deste mercado (e também um das razões que leva a gigante dos processadores a incentivar o uso de redes Wi-Fi). Nos próximos três anos, ainda seguindo a In-Stat, o acesso Wi-Fi se tornará cada vez mais comum em outros aparelhos como videogames (os portáteis Nintendo DS e PSP, o portátil da Sony, já incorporaram o recurso) e aparelhos eletrônicos, além dos telefones celulares.