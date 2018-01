Compra de HD DVD foi má escolha

Alguns brasileiros não agüentaram esperar pelo fim da guerra entre as tecnologias sucessoras do DVD e investiram uma boa grana na compra de um equipamento HD DVD ou Blu-ray. E quem escolheu a primeira opção, agora derrotada, como fica? Carlos Rogério, analista de sistemas e empresário apaixonado por tecnologia, adquiriu seu primeiro aparelho HD DVD da Toshiba quando ele foi lançado no exterior, em abril de 2006. "Comprei porque achava que a qualidade do som e da imagem era muito superior à de um DVD comum". Não satisfeito, comprou outro modelo da Toshiba em 2007 e acumulou um total de 40 títulos em HD DVD. "Agora pretendo assistir aos vídeos que já tenho e, se for para comprar mais, só se forem usados", diz. Ele não pretende comprar um Blu-ray por enquanto, mas não esconde a decepção com o anúncio da Toshiba de que abandonará sua tecnologia de vídeo de alta definição. "A frustração maior é não ter nenhuma outra opção. Não tem nenhum aparelho de Blu-ray com o meu perfil e prefiro esperar os preços baixarem", diz. Para esse adepto do HD DVD desde o início, a vitória do Blu-Ray está mais ligada a uma jogada de marketing do que à melhor qualidade de imagem e som. "Essa disputa tinha mais um viés comercial. A Sony abraçou a idéia, depois vieram grandes estúdios de cinema e, em janeiro, com a decisão da Warner Bros., tudo ficou mais complicado", explica ele. Outra opção, para quem pode, foi investir nos dois. Claudio Balbino, editor gráfico, tem um aparelho Blu-ray e um tocador HD DVD. Ele conta que a sua sensação após a decisão da Toshiba também não foi das melhores. "Quem comprou, como eu, sente-se enganado. Gastei uma grana com os aparelhos porque acreditava que essa guerra duraria pelo menos mais uns dois anos. No ano passado comprei uns 15 títulos em HD DVD." E por que investiu nessa coleção? "Queria filmes que só encontrava nesse formato", responde. Murilo Moura foi outro que quis ser um pioneiro da alta definição no Brasil. Em 2006, ele comprou um aparelho de cada modelo. "Minha torcida era pelo Blu-ray, já tinha expectativa de que ele ganhasse essa guerra. A Toshiba subsidiava o HD DVD de tal forma que impossibilitava o surgimento de concorrentes", diz ele, que já chegou a ter 23 títulos em HD DVD na estante. E NAS LOJAS? Link visitou algumas lojas especializadas em artigos eletrônicos em São Paulo e o resultado foi quase unânime: o Blu-ray domina as prateleiras. Na Fnac da Avenida Paulista havia cinco aparelhos Blu-ray à venda e somente um HD DVD disponível. Era um modelo da Toshiba, o HD A2, com preço de R$ 2.399 – cerca de R$ 700 a menos do que o Blu-ray mais barato. O vendedor alerta sobre o cenário atual: "Tem saído bastante Blu-ray, o pessoal procura muito. Já o HD DVD não recebe tanta atenção até porque a Toshiba anunciou nesta semana que não vai mais produzir esses aparelhos. Aí, aos poucos ele tende a morrer, né?!". Já na FastShop do Shopping Pátio Paulista o vendedor continua informando que o melhor, por enquanto, é apostar em um modelo híbrido que reproduza os dois formatos, o que poderia ser uma boa idéia antes. "Eles tendem a atrair mais o comprador, que fica meio perdido nessa história. Um híbrido resolve o problema. A LG tem o modelo BH 100, que é compatível tanto com Blu-ray quanto com HD DVD, e deve lançar um novo modelo em breve", diz. Mas, além de o HD DVD estar com os dias contados, o preço de um híbrido é salgado: R$ 4.999. Os mais prudentes, que preferiram esperar para comprar um equipamento de vídeo de última geração, começam a ver uma luz no fim do túnel. Mas ainda deverá demorar um bom tempo até os equipamentos Blu-ray ficarem mais baratos no País.