Compra de playgrounds é investigada em São Roque O Ministério Público Estadual (MPE) investiga licitação aberta pela prefeitura de São Roque, na região de Sorocaba (SP), para a compra de 100 playgrounds para as escolas do município. Algumas exigências do edital, como a de que o brinquedo tivesse, além de escorregadores, ponte tubular, escaladores e "duas flores com uma borboleta" em acrílico, chamaram a atenção do MPE. De acordo com a Câmara Municipal, que formou uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar o caso, apenas uma empresa fabrica playground com essa característica incomum. A quantidade de equipamentos também chamou a atenção porque toda a rede municipal possui 53 escolas.