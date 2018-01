Compradores do iPhone nos EUA não conseguem fazer ligações

Associated Press Alguns dos primeiros compradores do novo iPhone nos Estados Unidos não conseguiram fazer chamadas nesta sexta-feira, 11, por conta de problemas técnicos com o iTunes, segundo informaram a operadora celular AT&T e alguns clientes. Veja também: Nova geração do iPhone chega hoje às lojas de 21 países A AT&T, operadora exclusiva do iPhone nos EUA, informou que alguns usuários estão tendo problemas na ativação de serviços uma vez que os iPhones que compraram não estavam conseguindo sincronizar com a loja online de mídia iTunes, também da Apple. A sincronização com o iTunes é necessária para fazer os aparelhos funcionarem. O porta-voz da AT&T Michael Coe disse que a Apple está trabalhando para resolver o problema e não comentou quando a falha será resolvida. "Essa é uma boa questão para a Apple", disse ele. Representantes da Apple não comentaram imediatamente.