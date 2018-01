Compradores online economizam bilhões com eBay

Compradores economizam bilhões de dólares a cada ano por meio dos leilões do eBay, de acordo com um novo estudo que quantifica os benefícios de que os consumidores online desfrutam, em comparação com as vantagens obtidas pelos vendedores ou pelo próprio eBay . A pesquisa independente conduzida por dois estatísticos da Robert H. Smith School of Business, da University of Maryland, constatou que a economia chega a sete bilhões de dólares, com base em um estudo sobre o comportamento dos participantes em leilões de eBay em 2003. Aplicando a mesma análise aos dados referentes às compras realizadas em 2004, os consumidores economizaram 8,4 bilhões de dólares, de acordo com Wolfgang Jank, um dos autores do estudo. Uma projeção linear dos resultados de pesquisa significaria que os consumidores tenham economizado cerca de 19 bilhões de dólares em 2007, segundo Jank. O estudo procura calcular aquilo que os economistas designam como "superávit do consumidor": diferença entre o maior preço que os consumidores estariam dispostos a pagar e o preço que eles efetivamente pagaram. Os sites de comércio eletrônico oferecem um verdadeiro tesouro em termos de dados brutos, que permitem aos pesquisadores testar teorias sobre o comportamento dos consumidores. "O superávit do consumidor é em geral muito difícil de mensurar", declarou Galit Shmueli, co-autor do estudo. "O problema é avaliar quanto um vencedor, ou participante, ou usuário, estaria disposto a pagar por determinado item." O estudo destaca o delicado equilíbrio que o eBay precisa promover entre os interesses dos compradores e os dos vendedores, no site. O lado oposto da pesquisa demonstra que os vendedores deixaram na mesa bilhões de dólares que poderiam ter obtido caso tivessem estabelecido preços mais altos para os itens que colocam à venda.