COMPRAS DENTRO DO PC PRODUTO | WMP 54G V4 FABRICANTE | Linksys WEB | www-br.linksys.com PREÇO | R$ 119 DETALHES | Se você tem espaço dentro do seu desktop – e a vontade de abri-lo – uma placa PCI compacta e fácil de configurar é uma excelente opção. E só espetar e rodar os drivers. 3G INTEGRADO PRODUTO | Netbook X110 FABRICANTE | LG WEB | http://br.lge.com PREÇO | Será comercializado nas lojas Vivo. Preço indisponível até o fechamento desta edição DETALHES | Mais um modelo de netbook a chegar ao mercado nacional com um modem 3G embutido internamente. PLUGUE E USE PRODUTO | Adaptador USB Wireless G 54 Mbps DWA-110 FABRICANTE | D-Link WEB | www.dlink.com.br PREÇO | R$ 99 DETALHES | Robusto, o adaptador é versátil, pois pode ser usado tanto em desktops quanto notebooks sem a necessidade de abrir a máquina. USUÁRIO EXPERIENTE PRODUTO | Placa PCI Wireless G 54 Mbps DW-510 FABRICANTE | D-link WEB | www.dlink.com.br PREÇO | R$ 99 DETALHES | Como a maioria das placas Wi-Fi PCI para máquinas desktop do mercado, é muito simples de instalar e configurar.Basta seguir o manual incluído. MINIMODEM 3G USB PRODUTO | Minimodem 3G FABRICANTE | Onda WEB | www.tim.com.br PREÇO | R$ 29, no plano Tim Web Ilimitado 1Mps DETALHES | Pequeno e de construção sólida, o modem 3G pode ser utilizado com netbooks, notebooks e desktops. PEQUENO E PRÁTICO PRODUTO | WUSB 54GC FABRICANTE | Linksys WEB | www-br.linksys.com PREÇO | R$ 99 DETALHES | Compacto, o adaptador USB 2.0 também pode ser usado com um cabo de extensão USB, para melhorar seu alcance em diferentes locais. OBJETO DE DESEJO PRODUTO | Playstation 3 FABRICANTE | Sony WEB | www.us.playstation.com PREÇO | R$ 2.400 (em média) DETALHES | Compatível com redes Wi-Fi, o console de última geração pode usar uma conexão 3G compartilhada com o PC para jogar com outras pessoas, baixar jogos, músicas e filmes de forma legal dentro da rede PSN, exclusiva do PlayStation.