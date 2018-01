Compras PRODUTO Vibemix ClipPhone FABRICANTE Extralife WEB www.extralife.com.br PREÇO R$ 11,90 DETALHES É indicado para quem quer pagar pouco por um fone novo. O encaixe é feito atrás da orelha Clique aqui para ver a foto PRODUTO CV-191 FABRICANTE Coby WEB www.e-store.com.br PREÇO R$ 89 (sugerido) DETALHES Apesar de a tecnologia anti-ruído deixar a desejar, é um fone bom para ouvir música no dia-a-dia Clique aqui para ver a foto PRODUTO Premium USB 350 FABRICANTE Logitech WEB www.logitech.com PREÇO R$ 228 (sugerido) DETALHES Ideal para quem quer um aparelho para escutar música no computador e usar em programas de VoIP, como o Skype Clique aqui para ver a foto PRODUTO 5.1 Surround USB HS-6400 FABRICANTE Trust WEB www.trust.com PREÇO R$ 252 DETALHES Voltado para gamers, o aparelho tem sistema de som surround 5.1, ideal para jogos e filmes de ação. Conecta-se via USB Clique aqui para ver a foto PRODUTO SE110 FABRICANTE Shure WEB www.shure.com.br PREÇO R$ 369 DETALHES Discreto, o intra-auricular tem um bom isolamento acústico, com espuma que se molda ao formato do ouvido Clique aqui para ver a foto PRODUTO SBC HN 110 FABRICANTE Philips WEB www.philips.com.br PREÇO R$ 499 DETALHES Com sistema anti-ruído eficiente, esse fone é interessante para quem está disposto a pagar um pouco mais para ter silêncio Clique aqui para ver a foto