COMPRAS - MÁQUINAS SEMIPROFISSIONAIS O que define uma câmera semiprofissional? Para alguns são aquelas que, além de oferecer uma boa variedade de comandos manuais, exigem as duas mãos para o seu manuseio. Para outros, além disso, elas precisam permitir a troca de suas lentes, como as reflex. Descubra qual faz o seu estilo. REFLEX AMIGÁVEL PRODUTO | EOS Rebel XS FABRICANTE | Canon PREÇO | R$ 4.999 WEB | www.canonlatinaamerica.com DETALHES | Leve e pequena, para uma Reflex, interface amigável e bom custo/benefício. VÍDEO COM SUPERZOOM PRODUTO | DSC-H50 FABRICANTE | Sony PREÇO | R$ 1.999 WEB | www.sonystyle.com.br DETALHES | Zoom óptico de 15x, inclusive filmando, LCD de três polegadas e comandos simples. SEMI PARA PRINCIPIANTES PRODUTO | Lumix FZ28 FABRICANTE | Panasonic WEB | www.panasonic.com.br PREÇO | R$ 1.999 DETALHES | Opção para quem está migrando de uma compacta para um modelo mais avançado, já que dispõe de diversos modos de cena automáticos. Oferece zoom óptico de 18x e faz vídeos em HD.