COMPRAS - SKYPE CÂMERA PODEROSA PRODUTO | QuickCam Pro 9000 FABRICANTE | Logitech WEB | www.logitech.com PREÇO | R$ 619 (sugerido) DETALHES | Webcam com câmera de 8 megapixels, lente Carl Zeiss, foco automático e microfone. Ótimo controle de luz e boa para fazer chamadas de vídeo de alta qualidade pelo Skype. GRANDE ANGULAR PRODUTO | LifeCam VX-6000 FABRICANTE | Microsoft WEB | www.microsoft.com/brasil/hardware/ PREÇO | R$ 399 (sugerido) DETALHES | Outra câmera de alta qualidade. Tira fotos com até 5 megapixels (MP) e faz vídeos a 1,3MP, inclusive em alta definição. Tem microfone unidirecional e uma lente com ângulo de visão de 71º (grande angular). USUÁRIO EXPERIENTE PRODUTO | Fone de ouvido com microfone com controle de volume FABRICANTE | Clone WEB | www.clone.com.br PREÇO | R$ 35,80 (sugerido) DETALHES | Um fone de ouvido com microfone é essencial para conversar pelo Skype. Tem haste do microfone ajustável e traz um controle de volume.