Compre no exterior usando a internet

Com o Real valendo bem em relação ao Dólar, muita gente está aproveitando a vantagem cambial e comprando em lojas online do exterior. Os preços, muito menores que os praticados no Brasil, são extremamente sedutores. Produtos dificílimos – ou muitas vezes impossíveis – de se encontrar nas lojas tupiniquins podem ser encontrados com relativa tranqüilidade nos sites estrangeiros. Mário Nagano, editor de testes do blog de tecnologia Zumo (www.zumo.com.br), é um dos entusiastas das compras no exterior. Ele compra lá fora há vários anos. Antes da internet dominar, ele comprava quadrinhos americanos usando o velho catálogo postal. Foi dessa época "heróica" que ele conseguiu os conhecimentos que permitem que hoje ele compre com segurança. Escolado, ele aconselha aos novatos cautela: "Quando alguém quer comprar um produto no exterior, precisa se perguntar qual a motivação para comprar esse produto. Coisas que você não encontra no Brasil, coisas que você quer ter antes de todo mundo e coisas que nunca vão chegar no Brasil são o principal atrativo", conta ele, que coleciona miniaturas de personagens de animações japonesas, livros, quadrinhos e filmes raríssimos. O preço também é um grande incentivo para apelar às compras no exterior. Jogos para videogame normalmente custam consideravelmente menos fora do Brasil. Foi com o intuito de fugir da pirataria sem estourar a conta no banco que o Analista de informações Anderson Barbosa começou a comprar no exterior. Como não abria mão de jogar os lançamentos, ele se valeu dos sites internacionais. Ele lembra que alguns preparativos são fundamentais: "primeiro é preciso conseguir um cartão de credito internacional... Nunca dei muita importância para isso, mas sem um cartão não tem jeito", afirma. Mesmo com os impostos, ele acha bom negócio comprar jogos no exterior. Anderson reuniu suas experiências de compra em um enorme documento, que é compartilhado com quem quiser se aventurar nas compras online. Além de disponibilizá-lo em fóruns pela web, ele colocou as informações em seu site pessoal, http://andersonvbgames.spaces.live.com. "Eu coloquei as informações lá para que o pessoal perca um pouco o medo de comprar lá fora", conta.