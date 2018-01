Compre um Nintendo Wii e leve dores musculares de brinde Se o usuário brasileiro ainda está longe de saber se o novo Nintendo Wii é ou não um console apto a competir com o Xbox 360 ou o PlayStation 3, pelo menos é bom saber que o videogame traz novas exigências para os jogadores. Pelo menos é o que concluiu uma matéria do Wall Street Journal, que destacou os dividendos inesperados que o controle sensível a movimentos do Wii está trazendo aos usuários: dores musculares. É que o novo controle do videogame, chamado de Wiimote, está exigindo mais ação dos sedentários jogadores, ao reproduzir nos personagens dos jogos os movimentos reais executados, gerando as típicas fadigas presentes em atividades esportivas normais. A lista destacada pelo WSJ envolve dores nas costas, nos ombros e braços, além de batidas e choques entre os jogadores pouco acostumados aos movimentos associados aos jogos. Sinal de que os gamers ávidos por uma nova experiência não estão considerando os alertas deixados pela Nintendo para "assegurar-se que não há pessoas ou objetos à sua volta e que possam ser atingidos durante o jogo.