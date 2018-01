Comprou um iPod Touch? Má notícia

O iPhone existe há mais de um ano, mas ainda não chegou ao Brasil – e a Apple continua sem dizer quando, e se, o aparelho será oficialmente lançado no País. Muita gente quer ter um e algumas pessoas estão aplacando essa vontade com o iPod Touch, que já pode ser encontrado nas nossas lojas. Ele é igualzinho ao iPhone, só que sem as funções de celular. No começo do mês, o Touch ficou ainda melhor porque a Apple liberou uma atualização que adiciona a ele os cinco principais programas do iPhone – e-mail, mapas, previsão do tempo, bloco de notas e monitor de ações. Mas, se você comprou (ou pensa em comprar) um iPod Touch, terá uma péssima notícia, pois essa atualização simplesmente não está disponível no Brasil. É isso mesmo. A atualização, que custa US$ 20, só pode ser comprada via download na loja virtual da Apple (iTunes Store). Mas essa loja é barrada aos internautas brasileiros. Em suma: o seu iPod Touch novinho, que custou R$ 1.100, já está defasado. Ruim, não? "Isso incentiva o usuário a instalar programas não-oficiais. É uma perda para a Apple", diz o internauta Claudio Saturnino, que criou um site, o www.ipodtouching.net, que ensina a fazer várias modificações no Touch – inclusive destravá-lo para rodar programas que não são da Apple (coisa que normalmente não é permitida). QUAL O MOTIVO? Por que, afinal, a Apple deixou de fora os consumidores brasileiros? Procurada pela reportagem, a empresa disse apenas o seguinte: "O iPod Touch é um produto fechado. Hoje a única forma de adicionar softwares nele é por meio da web, no site www.apple.com/webapps", diz o engenheiro Fabio Ribeiro, da Apple. Esse site, ao contrário da loja virtual iTunes, pode ser acessado pelos brasileiros. Mas seu repertório é fraco. Nele, você não encontrará os cinco novos softwares para o iPod Touch. Nada disso. O que encontrará são versões especiais de alguns sites adaptados para a telinha do iPod Touch. Não são softwares. A Apple não diz quando fornecerá a atualização para o iPod Touch no Brasil. Diante do fato consumado, o Link testou alguns procedimentos não-oficiais, para ver se dão certo. DÁ PARA DRIBLAR? O primeiro método consiste em enganar a loja virtual iTunes, fazendo-a pensar que você é americano (o que é feito inserindo um código especial que pode ser encontrado em alguns sites). Funcionou, mas houve um problema na hora de pagar os US$ 20 pela atualização. A loja iTunes não aceita cartões de crédito brasileiros, mesmo que eles tenham validade internacional. Seguindo outra dica encontrada na rede, tentamos efetuar o pagamento por meio do site PayPal – com o qual seria possível enganar a Apple. Também não deu certo. Fontes não-oficiais sugerem que o meio mais "garantido", por assim dizer, seria comprar um gift card – espécie de cartão pré-pago da loja iTunes. Como não achamos nenhum à venda, não pudemos testar a hipótese. Desbloqueamos o iPod Touch e tentamos instalar programas não-oficiais disponíveis na internet. Deu certo, mas não conseguimos baixar os softwares da Apple – só uma batelada de outras coisas (leia acima). Como último recurso, uma tentativa extrema: baixamos cópias piratas dos programas da Apple e tentamos instalá-las, na marra, no iPod Touch desbloqueado. É um procedimento complicado, que resultou em nova derrota: os softwares até apareceram na telinha do Touch, mas não rodaram. A Apple venceu, e você vai continuar com seu iPod Touch desatualizado. Snif, snif.