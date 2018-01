Comprova.com dará valor jurídico a e-mails da Fecomercio O serviço de comprovação de meios eletrônicos Comprova.com, que fornece selos de comprovação legal de transações eletrônicas e certificação digital, fechou uma parceria com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomércio) por meio da qual seus associados terão acesso aos serviços digitais do Comprova.com. A Fecomércio reúne sindicatos dos setores de comércio e serviços, comércio varejista, agentes autônomos e de turismo. Entre os serviços oferecidos pelo Comprova.com estão Email Comprova, Carimbo do Tempo, Click Comprova, Portal de Nota Fiscal Eletrônica e o serviço de assinatura de contratos digitais. Com a adoção dos serviços, a federação pretende oferecer a seus associados a facilidade e a agilidade do mundo virtual, que vão fortalecer juridicamente a transmissão de mensagens e certificar a autoria e o conteúdo de documentos eletrônicos. ?A força da Fecomércio vai permitir levar a certificação digital a empresas de todos os portes, por meio do nosso portal. Esperamos aumentar significativamente nosso portfólio de clientes?, explica Marcos Nader, diretor-geral do Comprova.com. Registro O Email Comprova é um serviço similar a uma carta registrada, porém de forma digital, que comprova o envio e o recebimento de um e-mail e serve de prova irrefutável do seu conteúdo. Quando o consumidor usa o serviço, a mensagem recebe um selo de comprovação com o Carimbo do Tempo. Já o Carimbo do Tempo é uma espécie de protocolo oficial de transações eletrônicas, pois, além de agregar a Hora Legal Brasileira ao documento, impede que o conteúdo seja alterado. Isso é feito mediante a criação de uma ?impressão digital? do arquivo. O Comprova é também a única Autoridade de Carimbo do Tempo certificada pelo Observatório Nacional, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Desde o lançamento do serviço, em outubro de 2003, já foram emitidos 11 milhões de Carimbos do Tempo. No futuro, o serviço Comprova.com e a Fecomércio devem instituir ainda um serviço exclusivo para a emissão e gerenciamento de Nota fiscal Eletrônica, o que deve acontecer em 2007 com diversos serviços relacionados a emissão e gerenciamento destas notas fiscais digitais.