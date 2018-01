Computador de 47 anos ganha funeral no Canadá

Funcionários do Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Manitoba, em Winnipeg, no Canadá, organizaram um funeral para se despedir de Betelgeuse, um computador de 47 anos, informou a versão australiana do site Gizmodo. A curiosa manifestação foi a forma encontrada pela equipe do departamento para homenagear o trabalho incansável do IBM 650, um mainframe instalado em 1960, até o seu desligamento, ocorrido há menos de dois meses. O vídeo com a despedida, que teve direito a cortejo, música e discurso, pode ser visto ao lado. Já a transcrição do discurso fúnebre completo em homenagem a Betelgeuse pode ser lida, em inglês, neste link. As informações são da agência Magnet.