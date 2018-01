Computador de US$ 100 começa a ser produzido em 2007 O "computador portátil de US$ 100", com um design prático e chamativo, começará a ser produzido no próximo ano e será vendido dentro de um projeto humanitário para escolas de regiões pobres do Brasil, Nigéria, Líbia e Argentina. O computador de baixo custo, chamado de "2B1", é uma poderosa ferramenta de aprendizagem, criada por representantes do mundo acadêmico e tecnológico para as crianças pobres, explicaram os promotores do projeto em comunicado divulgado esta semana. Os novos aparelhos fazem parte do projeto "Um computador por criança", que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) incentiva, e cujo cérebro é o guru da tecnologia Nicholas Negroponte, co-fundador da "Media Lab" - ou laboratório midiático - do mesmo centro. Os computadores serão fabricados com uma combinação de cores chamativas, verde e branco, por uma empresa de Taiwan, a Quanta, a partir do primeiro trimestre de 2007. Inicialmente serão produzidas dez milhões de unidades, embora as primeiras mil - para testes - venham a estar disponíveis a partir de novembro. O computador portátil de baixo custo usará a tecnologia Linux e terá um processador de 500 MHz e 128 MB de memória de Acesso Aleatório Dinâmico (DRAM), com 500 MB de memória "flash". O modelo não terá unidade de disco rígido, mas contará com quatro entradas USB. Segundo Negroponte, estes computadores terão conexão de rede sem fio que, entre outras coisas, permitirá que se comuniquem entre si. Cada aparelho poderá se conectar com seu vizinho mais próximo, criando uma rede de área local, explicou Negroponte ao apresentar o novo modelo. Uma das características mais inovadoras do computador portátil de US$ 100 dólares é que utiliza uma fonte de energia manual: uma espécie de cordão que se puxa para carregá-lo, como o dos cortadores de grama. O mecanismo resolve o paradoxo de como ligar um computador nas áreas mais remotas e pobres do planeta, onde a energia elétrica não chega. Esta nova fonte de energia representa uma grande evolução no modelo, já que o protótipo anterior necessitava de uma manivela, um mecanismo tão frágil que o secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, ficou com ela na mão em uma demonstração. "A manivela não era viável", disse Negroponte, na apresentação sobre como será o novo computador, que poderá fazer quase tudo que um aparelho convencional faz, exceto guardar grandes quantidades de informação.