Computador sai do escritório rumo à sala

A principal idéia por trás dos Media PCs é transferir o computador da mesinha do escritório para a estante da sala. Uma coisa aparentemente está separada da outra. Mas é perfeitamente possível e fácil operar o PC com um controle remoto, assistir TV, ouvir rádio e navegar na internet. Tudo ao mesmo tempo – e na mesma TV de antes. Qualquer computador precisa de um monitor para funcionar, certo? O que é uma televisão se não um grande monitor? Para juntar os equipamentos é preciso apenas uma placa de recepção de TV no micro, boas configurações de disco rígido (HD) e memória RAM e um dinheirinho considerável. Media PCs completos (com monitor incluso) são os mais caros do mercado, a partir de R$ 4 mil. Mas antes era pior. "A procura por computadores voltados ao entretenimento tem aumentado nos últimos meses", afirma Peter Kaufmann, dono da Upgrading, empresa especializada na venda e instalação desse tipo de máquina. "O preço caiu e as pessoas perceberam que fica mais fácil juntar fotos, vídeos e TV num lugar só." O Link testou três modelos disponíveis no Brasil. Apesar de não concorrerem entre si, são opções de diferentes preços para quem pretende deixar o mouse de lado em nome do controle remoto.