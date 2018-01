Computadores pessoais encolhem e se multiplicam

Uma tendência irreversível que 2008 trouxe foi a dimunição drástica do tamanho dos computadores. Em vez de se tornar um substituto do desktop, tendência do ano anterior, o notebook perdeu peso, algum poder e funções, mas ganhou em autonomia de bateria, versatilidade e principalmente estilo. O Macbook Air, anunciado em janeiro, foi o precursor da tendência mais radical do ano. O aparelho da Apple aboliu o uso das mídias ópticas. Sem drive de leitura e gravação de CDs e DVDs, foi a primeira máquina feita para quem já tem um desktop em casa – que acessa os discos – e precisa de mobilidade máxima. Fino como uma revista, o Macbook Air fez tanto barulho que incentivou outra revolução, a consolidação dos netbooks. Inicialmente parecido com um brinquedo pela irrisória capacidade de armazenamento – 2 GB – e tela de 7 polegadas, o netbook ganhou força em 2008, com processadores mais rápidos, como o Atom da Intel e o Via C7, telas maiores, de 9 polegadas e HDs internos generosos fizeram dos aparelhos notebooks miniaturizados. Os mininotebooks, versões menores dos computadores pessoais de dimensões reduzidas, também ganharam espaço. No meio do caminho entre um netbook e um notebook normal, os aparelhos sõ não venderam mais pelo elevado preço, mais que o dobro que um notebook de qualidade. O avanço do acesso à internet pela rede celular 3G, a proliferação de pontos de acesso via Wi-Fi e especialmente a popularização de programas online como o Google Docs e o Photoshop Express contribuíram bastante para a explosão dos netbooks e notebooks ultraleves. Para 2009, a tendência é que eles fiquem mais baratos. TV MÓVEL QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008- tvdigitalmovel DETALHES | Mesmo com a pouca procura por aparelhos compatíveis com a TV digital, o que se destacou no ano foram a versãol móvel, presente em celulares, TVs portáteis, receptores para notebooks e até carros. Os celulares foram os que mais venderam: 180 mil unidades. Uma das explicações para isso é que a TV móvel é realmente uma novidade, pois no sinal analógico não era possível sintonizar a TV em movimento. No digital, isso não ocorre. APPLE-BRASIL QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-br-apple DETALHES | Ainda não foi inaugurada uma Apple Store no Brasil, mas 2008 marcou a entrada pesada do fabricante no País. Redes de lojas como Fnac, Saraiva e outras fizeram parcerias para vender oficialmente os notebooks, computadores e iPods da Apple. Os produtos, que foram grandes lançamentos do ano, como o Macbook Air, não demoraram muitos meses para serem vendidos por aqui. O preço também estava em queda com o dólar baixo até setembro. GPS FÁCIL QUANDO | O ano todo WEB | tinyurl.com/2008-gps DETALHES | 2008 foi o ano que marcou o início da popularização dos aparelhos de GPS no Brasil. A maior barreira para a aceitação em massa do dispositivo foi o alto preço. Em média, os aparelho de maior qualidade custam R$ 1.500, preço proibitivo para a massa da população. Mas, se seguir a tendência mundial de queda de preços, os aparelhos de GPS têm tudo para acompanhar o sucesso que os aparelhos celulares fazem no Brasil. Nos EUA, já é possível comprar um bom GPS por US$ 100. PORTÁTEIS ESPERTOS QUANDO | 13 de outubro WEB | tinyurl.com/2008-tokyo DETALHES | Os videogames portáteis caminham rumo à convergência digital. Durante o Tokyo Game Show, feira de games que acontece no Japão anualmente, duas grandes novidades foram apresentadas. O Nintendo DS, líder de mercado, ganhou uma nova versão que dá ao aparelho várias funcionalidades novas. Agora, além de vir com um navegador de internet integrado – antes, o programa precisava ser comprado à parte – o Nintendo DS ganhou duas câmeras, uma de alta resolução, para tirar fotos, e outra mais modesta, para ser usada em videoconferências via Wi-Fi. Além da câmera, o Ds ganhou um tocador de MP3 e um software para editar fotos. O PSP, da Sony, também ganhou novas funções. Foram 2 versões novas em um único ano. Na primeira atualização, o portátil, que já reproduzia filmes e MP3, ganhou compatibilidade com o Skype. Uma nova versão embutiu um microfone ao aparelho, transformando-o em um netfone, graças à capacidade Wi-Fi integrada ao aparelho. Uma tela com mais contraste deixou a reprodução de filmes ainda melhor. COMPUTADORES PESSOAIS FINO COMO PAPEL – O novo Macbook Air inaugurou a era dos notebooks finíssimos, que não vêm com unidades de disco óptico NO MEIO DO CAMINHO – Os mininotebooks, com telas de 12 polegadas, aliaram o poder dos notebooks à portabilidade máxima DO TAMANHO DE LIVROS – Minúsculos, os netbooks ganharam força, telas maiores e HDs espaçosos, rivalizando os notebooks