Comunidade brasileira no Orkut é "vendida" A rede RBS fechou uma parceria com uma comunidade do Orkut, a "Eu Amo Floripa." Segundo o jornal O Globo, a rede teria pago R$ 2 mil ao administrador da comunidade para postar links e referências a um outro site, o Floripa Tem, que traz material promocional sobre eventos que acontecem no verão da capital catarinense. A comunidade, que mudou de nome para "Eu Amo Floripa! Floripa Tem!", teria sido escolhida pelo alcance, por ter 74426 membros, a de maior alcance entre as criadas em torno da cidade no site de relacionamentos (a "Eu amo Floripa!" Conta com 42201 participantes e a comunidade "Florianópolis" tem 75902 membros). Ao entrar na página da comunidade no Orkut, surge o logotipo da Floripa Tem, e o internauta é informado sobre as praias na cidade que estarão ligadas ao projeto.