Conab destoa do mercado e vê recordes para cana, açúcar e etanol Apesar da severa seca no Sudeste brasileiro no início do ano, o Brasil ainda conseguirá produzir volumes recordes de cana, açúcar e etanol na safra 2014/15, na avaliação da estatal Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), diferentemente do que apontam consultorias e a indústria.