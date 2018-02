Conab eleva em 11% estimativa para safra de trigo 2013 no Brasil A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) elevou em 11 por cento sua estimativa para a safra brasileira de trigo em 2013, para 5,36 milhões de toneladas, na comparação com a estimativa de novembro, citando produtividade recorde nas lavouras do Rio Grande do Sul.