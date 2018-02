Conab eleva estimativa para moagem de cana do CS em 13/14 A Companhia Nacional do Abastecimento (Conab) elevou nesta sexta-feira sua estimativa para a moagem de cana no centro-sul do Brasil em 2013/14 para 602,27 milhões de toneladas, ante 594,1 milhões anteriormente, em meio à expansão e renovação dos canaviais na região.