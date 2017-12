Conab eleva previsão de safra de soja 13/14 para 86,08 mi t

Ainda que indique um volume recorde, o ajuste positivo feito no sétimo levantamento da safra 2013/14 aponta que o Brasil colherá uma safra abaixo do potencial. Antes da seca que atingiu principalmente Estados do Sul e Sudeste no início do ano e das fortes chuvas em Mato Grosso, a Conab havia estimado produção de soja superior a 90 milhões de toneladas.

A mais recente projeção aponta para aumento de 8,2 por cento do plantio de soja ante a temporada passada, para um recorde de 30 milhões de hectares.

Na temporada passada, o Brasil contou com um clima favorável e colheu 81,5 milhões de toneladas de soja, com área plantada de 27,74 milhões de hectares.

O Brasil, maior exportador global de soja, deverá exportar 45,3 milhões de toneladas na temporada 2013/14, contra 42,8 milhões na safra anterior.

O complexo soja (grão, farelo e óleo) é o principal da pauta de exportações agrícolas do Brasil.

MILHO, ALGODÃO E TRIGO

A safra de milho total do Brasil 13/14 foi prevista em 75,46 milhões de toneladas, ligeiro aumento ante a previsão de março (75,18 milhões), mas deverá registrar uma queda ante o recorde de 81,5 milhões de toneladas da temporada 12/13, com uma baixa de 2,3 por cento no plantio e algumas lavouras afetadas por adversidades climáticas.

O volume da primeira safra de milho deverá cair 8,9 por cento ante a temporada passada, para 31,52 milhões de toneladas, enquanto a segunda recuará 6,4 por cento, para 43,94 milhões de toneladas.

A produção de algodão em pluma do Brasil 13/14 foi estimada em 1,64 milhão de toneladas, estável ante a projeção feita em março. Isso representa uma alta de 25,4 por cento na comparação com a temporada anterior, com um crescimento de área na mesma magnitude.

A Conab ainda divulgou a sua primeira estimativa da safra de trigo 2014, prevendo uma colheita de 6,71 milhões de toneladas, ante 5,53 milhões em 2013, quando lavouras do Paraná foram afetadas por geada.

Com preços favoráveis ao cereal, a área plantada de trigo na safra 2014 deverá crescer 14,2 por cento ante 2013, para 2,52 milhões de hectares, segundo a Conab.

(Por Roberto Samora)