Conab estima safra de verão 1,7% maior O clima e a boa distribuição das chuvas nas regiões produtoras são os principais responsáveis pelo crescimento da safra atual de grãos, projetada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) em 137,57 milhões de toneladas, crescimento de 1,7% ante a estimativa do mês passado. É o segundo melhor resultado da história do País. Levantamento completo no site: www.conab.gov.br.