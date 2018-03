Conab vai rever custos de produção A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgará em agosto os novos custos de produção para a safra 2008/2009, que começa a ser plantada em setembro. Arroz, feijão, milho e mandioca são algumas das culturas que terão os valores revistos. Após o anúncio do Plano Safra, na semana passada, alguns produtos estão com os custos variáveis de produção (custeio) para o produtor abaixo do preço mínimo.