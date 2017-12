Conab vê crescimento de 1,8% na safra de cana 14/15 do centro-sul A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estimou nesta quinta-feira a safra de cana do centro-sul do Brasil 2014/15 em 613 milhões de toneladas, crescimento de 1,8 por cento na comparação com a temporada passada.