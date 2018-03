Concessionária interdita trecho da Imigrantes para obras A pista sul da Rodovia dos Imigrantes, que liga a capital paulista ao litoral do Estado, está interditada na altura do km 25, para obras do Rodoanel Mário Covas. O tráfego está sendo desviado, no sentido litoral, para uma pista paralela, também com quatro faixas de rolamento, construída no canteiro central da rodovia. O desvio, de 500 metros, foi feito para viabilizar a construção de um viaduto que passará por cima das pistas do Rodoanel.