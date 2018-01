Concessionárias de rodovias criticam ajuste de pedágio em SP e prometem medidas

A concessionária Ecorodovias e a Arteris afirmaram nesta segunda-feira que não concordam com os reajustes, se juntando à CCR ao dizerem que tomarão "medidas cabíveis" para que sejam feitos os ajustes previstos em contrato.

Em nota, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) ressaltou que a decisão do governo de São Paulo representa "quebra de contrato".

Na sexta-feira, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) divulgou que os pedágios das rodovias estaduais terão reajuste médio de 5,29 por cento a partir de terça-feira, após ter suspendido o reajuste em 2013, na sequência da onda de protestos populares a partir de junho daquele ano nas principais cidades do Brasil.

Considerando o IPCA acumulado nos últimos 24 meses, o reajuste médio ficou 40 por cento abaixo do índice. O aumento varia de zero a 8,57 por cento nas 144 praças de pedágio operadas pelas 19 concessionárias do Estado.

A ABCR afirmou que considera a decisão unilateral e que tomará medidas contra a decisão.

"No ano passado, a Artesp adotou medidas que visavam compensar as perdas decorrentes da negativa de cobrança do reajuste, assumindo o compromisso de negociá-las com as concessionárias, o que, entretanto, não ocorreu. Transcorrido um ano, a Artesp unilateralmente decidiu qual seria o percentual de compensação, o que não tem qualquer respaldo legal em um contrato bilateral", criticou a associação.

Para a Ecorodovias, os reajustes médios nas tarifas de pedágio das concessionárias Ecovias dos Imigrantes, que opera o Sistema Anchieta-Imigrantes, e Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, ficaram em 4,58 e 6,97 por cento, respectivamente.

Apesar do aumento para a Ecopistas ter ficado acima do IPCA acumulado dos últimos 12 meses até maio, de 6,37 por cento, a empresa afirmou que irá recorrer da decisão da Artesp.

"A Ecorodovias não concorda com os reajustes determinados unilateralmente pela Artesp para ambas concessionárias, pois não correspondem à aplicação dos índices previstos nos contratos de concessão e informa que tomará as medidas cabíveis ao cumprimento dos contratos", disse em comunicado.

Segundo a Artesp, para definir o reajuste o governo considerou medidas adotadas em favor das empresas no ano passado para compensar o congelamento das tarifas na ocasião, como a redução da taxa de fiscalização e início da cobrança de pedágio de eixos suspensos em caminhões.

A Arteris, cujos reajustes variam de 4,67 a 5,58 por cento para suas concessionárias, ressaltou em comunicado que está avaliando os impactos financeiros e também classificou a decisão do governo de São Paulo como "unilateral", acrescentando que tomará medidas para manter seus direitos.

Na sexta-feira, a CCR, que administra rodovias como Bandeirantes e Anhanguera, também disse discordar da decisão e que tomará medidas para a defesa de seus interesses.

Tanto Ecorodovias quanto Arteris e CCR afirmaram que cumprem seus contratos de concessão.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Marcela Ayres)