Concessionárias indicam horários para viajar no feriado

O movimento nas Rodovias Anchieta e Imigrantes começa a ficar mais intenso a partir das 9h, portanto o melhor horário para viajar é pelo início da manhã, segundo a Ecovias.

No sistema Anhanguera/ Bandeirantes, a estimativa é de 590 mil veículos entrem e saiam de São Paulo entre os dias 29 e 01. Os motoristas devem evitar viajar entre as 17h e as 20h nesta quinta e entre as 16h e as 21h na sexta-feira. Para a volta do feriado, a previsão é que o trânsito se intensifique na tarde do domingo. O tráfego ainda é tranquilo na região.

Para quem viaja pela Rodovia Presidente Dutra, a recomendação é evitar a saída de São Paulo entre as 16h e as 20h desta sexta e entre as 8h e as 14 do sábado, quando 200 mil veículos devem deixar a capital.

Já a concessionária que administra as Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares preveem que cerca de 330 mil veículos trafeguem pelo sistema, alertando para os períodos de pico, entre as 15h e as 22h da sexta-feira e as 7h e as 15h do sábado, no sentido interior, e das 14h às 22h na volta para São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que opera especialmente para o feriado a partir desta quinta, recomenda aos motoristas que programem sua viagem para o período entre as 22h e as 6h da manhã.