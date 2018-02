Conclusão sobre acidente com Chevron sai em 3 meses A diretora da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Magda Chambriard, disse hoje que a agência ainda vai demorar três meses para chegar a conclusões sobre as causas do acidente ambiental na Bacia de Campos, no litoral do Rio, em uma operação da petrolífera Chevron. Magda participa de uma cerimônia de despedida de Haroldo Lima da direção geral da ANP, no Rio.